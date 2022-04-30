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С завода «Азовсталь» в Мариуполе вышли 25 человек

Елизавета Потейчук
18:01 30.04.2022
В числе тех, кому удалось выйти с территории комбината, - шесть детей до 14 лет.
С завода «Азовсталь» в Мариуполе вышли 25 человек
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
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В Мариуполе с территории завода «Азовсталь», на которой находятся украинские боевики, вышла группа мирных жителей из 25 человек. По данным ТАСС, среди них было шестеро детей возрастом до 14 лет.

Ранее телеканал «Россия-24» сообщал, что три человека из одной семьи смогли покинуть территорию завода «Азовсталь» через гуманитарный коридор. Мужчина, который сумел уйти с завода, работал мастером и хорошо знал территорию комбината.

До этого президент России Владимир Путин заявлял, что военнослужащие армии Украины обязаны выпустить гражданских лиц, если такие есть на заводе «Азовсталь», если не хотят выставлять себя террористами. Президент также подчеркнул, что российские военнослужащие поддерживают контакт с украинскими военными, скрывающимися в подвалах комбината.

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