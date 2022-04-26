Путин: украинские военные должны выпустить гражданских из «Азовстали», иначе их действия подобны ИГИЛ*

По словам президента РФ, российские военнослужащие поддерживают контакт с украинскими военными, скрывающимися в подвалах комбината «Азовсталь» в Мариуполе.

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Военнослужащие армии Украины обязаны выпустить гражданских лиц, если такие есть на заводе «Азовсталь», если не хотят выставлять себя террористами. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.

«Да, действительно, мы слышим от украинских властей, что там есть гражданские люди. Но тогда военнослужащие украинской армии обязаны их выпустить, или они тогда действуют как террористы во многих странах мира, как ИГИЛ* в Сирии, прикрываясь гражданским населением», - сказал президент РФ.

Также Владимир Путин заявил, что российские военнослужащие поддерживают контакт с украинскими военными, скрывающимися в подвалах комбината «Азовсталь» в Мариуполе.

«Мы с ними в контакте, теми, кто сидит в подземельях "Азовстали", и у них есть хороший пример : их товарищи по оружию вышли и сложили это оружие. Тысяча с лишним человек, свыше 1300, с ними ничего не происходит», - заявил президент России.

Также российский президент подчеркивал, что Россия была вынуждена признать Донецкую и Луганскую Народные Республики для прекращения геноцида в Донбассе. Президент РФ при этом отметил, что Киев публично заявлял, что не намерен выполнять Минские соглашения.

Ранее Владимир Путин сказал, что Российская Федерация знает, кто и какими средствами готовил провокацию в Буче на Украине.

С 24 февраля Россия проводит на территории Украины специальную военную операцию по защите мирных жителей Народных республик Донбасса. В Минобороны подчеркнули, что все удары наносятся только по объектам военной инфраструктуры ВСУ с целью демилитаризации и денацификации Украины.

*ИГИЛ («Исламское государство», ИГ) - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.