Панков вручил раненым участникам спецоперации сертификаты о получении новых военных специальностей

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Заместитель Министра обороны России Федерации Николай Панков вручил участникам специальной военной операции по защите Донбасса документы о получении дополнительного профессионального образования, а именно новых военных специальностей. Мероприятие прошло в созданном на базе филиала «Центрального военного клинического госпиталя им. А.А.Вишневского» реабилитационно-образовательном центре.

Более того, в церемонии вручения документов участвовал начальник Главного управления кадров Министерства обороны России, генерал-полковник Виктор Горемыкин. Так, новые специальности помогут военнослужащим, получившим ранения во время выполнения боевых задач в ходе спецоперации, продолжить прохождение службы на новых воинских должностях в организациях Минобороны РФ.

Напомним, Николай Панков также вручил государственные награды военнослужащим, принимавшим участие в специальной военной операции на Украине. Церемония прошла в палате реабилитационно-образовательного центра, где военнослужащие восстанавливаются после ранения.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.