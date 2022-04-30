«Дети просили раскраски»: депутаты с сотрудниками СК РФ доставили гумпомощь жителям села в ЛНР

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Депутаты республиканского совета, совместно с сотрудниками Следственного комитета РФ, доставили хлеб в деревню Крюково освобожденную от ВСУ. В округе пока нет работающего магазина и пекарни, а жители села не могут найти товары первой необходимости.

По словам депутатов, дети из села очень просили прислать им раскраски. В грузе не только они, но и книги, а также сладости для ребят.

«Тут хлеба то нигде не купишь... То что в привозите - это самое главное. И деткам сладости привезли. Спасибо. то же вы так поздно к нам явились, восемь лет мы терпели», - рассказал местная жительница Галина.

Ранее многотонные фуры МЧС доставили гуманитарный груз в разрушенный бомбежкам и обстрелами город Изюм. В составе груза строительные материалы для восстановления города.