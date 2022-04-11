Замминистра Панков открыл реабилитационный центр и наградил героев спецоперации

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В Минобороны России создали реабилитационно-образовательный центр для получивших ранения участников специальной военной операции.

Он позволит желающим военнослужащим продолжить службу, и подготовиться к новому виду служебной деятельности еще на стадии мероприятий реабилитации.

Центр создан в соответствии с решение министра обороны России Сергея Шойгу. В его открытии, состоявшемся сегодня, принял участие статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков.

«Прежде всего, хотел бы выполнить поручение Министра обороны Российской Федерации Героя России генерала армии Сергея Кужугетовича Шойгу и передать вам слова благодарности за мужество, отвагу и храбрость при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции, пожелать скорейшего выздоровления и возвращения в строй. Министром обороны Российской Федерации принято решение обеспечить возможность дальнейшего прохождения военной службы всеми военнослужащими, получившими ранения в ходе специальной военной операции», - сказал Панков.

Панков заявил, что для каждого из раненых вводится воинская должность в военкоматах, воинских частях, учреждениях и организациях Минобороны России. При этом, как заявил заместитель министра обороны, это лишь одна из мер, направленных на социальную реабилитацию военнослужащих, получивших ранения.

«В программе также предусмотрены мероприятия по восстановлению здоровья и вашей медицинской реабилитации, индивидуальный подход к определению дальнейшего служебного предназначения и особый порядок прохождения военной службы, предоставление социальных льгот и гарантий, а также жилищное обеспечение», - подчеркнул Панков.

Также Панков вручил государственные награды раненым военнослужащим, отличившимся при проведении специальной военной операции по защите Донбасса.

Панков вручил героям 9 медалей «За отвагу», 4 Ордена Мужества и 2 медали Суворова.

Ранее в МО РФ заявили об уничтожении базы ремонта вооружения и техники Украины.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов