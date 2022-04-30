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В МВД сообщили, что мужчина, захвативший ребенка в заложники в Чите, не задержан

Елизавета Потейчук
16:25 30.04.2022
Мужчина взял в заложники маленького ребенка и свою жену в жилом доме на Украинском бульваре, женщине удалось сбежать.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В министерстве внутренних дел Забайкальского края сообщили, что мужчина, который захватил в заложники малолетнего ребенка, еще не задержан. Об этом сообщила представитель местного МВД в беседе со «Звездой».

Напомним, мужчина взял в заложники маленького ребенка и свою жену в жилом доме на Украинском бульваре. Женщине впоследствии удалось вырваться и сбежать. Кроме того, очевидцам происшествия удалось запечатлеть на видео, как к месту предполагаемого преступления съезжаются машины экстренных служб.

Помимо этого очевидцы сообщали о звуках выстрелов. В настоящее время о мотивах преступника ничего неизвестно.

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