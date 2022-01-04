В стране и мире Вооруженный неизвестный захватил людей в заложники в Индианском университете в Блумингтоне Егор Левин Гостей отеля при ВУЗе эвакуируют, а студентов не выпускают из здания университета. © Фото: KiIntel, Twitter Читайте нас на: В Индианском университете в Блумингтоне неизвестный вооруженный мужчина взял в заложники нескольких людей. Они находятся в конференц-зале ВУЗа, полиция кампуса ведет переговоры. Точное число взятых в заложники людей неизвестно. Но известно, как вооружен мужчина. «Переговорщики работают с человеком, вооруженным автоматическим оружием», - говорится в сообщении полиции в соцсети Twitter. Правоохранители призывают людей держаться на расстоянии от места событий. Гостей отеля при университете эвакуируют, а студентов не выпускают из здания университета. На настоящий момент о стрельбе или травмах информации нет. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика