Вооруженный неизвестный захватил людей в заложники в Индианском университете в Блумингтоне
Гостей отеля при ВУЗе эвакуируют, а студентов не выпускают из здания университета.
© Фото: KiIntel, Twitter
В Индианском университете в Блумингтоне неизвестный вооруженный мужчина взял в заложники нескольких людей. Они находятся в конференц-зале ВУЗа, полиция кампуса ведет переговоры.
Точное число взятых в заложники людей неизвестно. Но известно, как вооружен мужчина.
«Переговорщики работают с человеком, вооруженным автоматическим оружием», - говорится в сообщении полиции в соцсети Twitter.
Правоохранители призывают людей держаться на расстоянии от места событий. Гостей отеля при университете эвакуируют, а студентов не выпускают из здания университета. На настоящий момент о стрельбе или травмах информации нет.