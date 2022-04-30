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В МИД РФ заявили о «бегстве» администрации Байдена из Белого дома

Алексей Курильченко
14:54 30.04.2022
По словам Марии Захаровой, это может быть связано со скандальными заявлениями Джона Кирби о спецоперации на Украине.
В МИД РФ заявили о «бегстве» администрации Байдена из Белого дома
© Фото: Alex Edelman, Cnp, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова Заявила, что сотрудники администрации президента США Джозефа Байдена стремятся как можно скорее покинуть свои должности. По словам дипломата, это происходит на фоне агрессивных заявлений пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби о специальной военной операции на Украине.

«Все это на фоне отъезжающей из Белого дома политической команды. Бегут все. Как сообщают американские СМИ, из Белого дома начался отток высокопоставленных чиновников. Повод, который называют эксперты в США, - упаднические настроения на фоне отсутствия доверия к Администрации и лично Байдену», - написала Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат отметила, что покинуть Белый дом захотели заместитель помощника президента США по нацбезопасности Далип Сингх, старший советник Байдена по связям с общественностью Седрик Ричмонд, старший советник Байдена по климату Джин Маккарти и еще несколько чиновников.

Кирби во время выступления в пятницу позволил себе ряд эмоциональных заявлений о российской спецоперации на Украине. По его мнении, действия российских военных якобы не являются рациональными и ему «трудно на это смотреть».

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что эмоциональные заявления пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби о специальной военной операции на Украине являются оскорбительными.

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