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Маломерным судам запретили выход в Азовское море

Виталий Музыка
14:30 30.04.2022
Запрет начинает действовать в полночь 30 апреля, об окончании действия запрета не сообщается.
Маломерным судам запретили выход в Азовское море
© Фото: Виктор Антонюк, РИА Новости
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ФСБ России по Краснодарскому краю сообщило о запрете на выход в Азовское море в связи с проведением антитеррористическим мероприятий. Об этом сообщает администрация Ейского района Краснодарского края.

«Выход в море запрещен! По сообщению службы в г.Ейске пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю, с 00.00 часов 30 апреля 2022 года запрещено плавание в Азовском море севернее параллели 45 градусов 40 минут северной широты всем маломерным судам, включая суда, не подлежащие государственной регистрации, прогулочным судам, спортивным парусным судам, надувным плавсредствам и плавсредствам для занятия спортом на воде (виндсерфинг, сабдоска и их аналоги) в связи с проведением антитеррористических мероприятий», - сказано сообщении администрации района в «ВКонтакте».

Ранее губернатор региона Вениамин Кондратьев Краснодарского края сообщил, что в Ейском и Щербиновском районах, которые граничат с Украиной по Азовскому морю, объявлен желтый уровень террористической опасности.

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