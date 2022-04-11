В двух районах Краснодарского края введен желтый уровень террористической опасности

В Ейском и Щербиновском районах будет усилена работа всех правоохранительных органов региона.

© Фото: Zamir Usmanov Global Look Press

В Краснодарском крае в Ейском и Щербиновском районах, которые граничат с Украиной по Азовскому морю, объявлен желтый уровень террористической опасности. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

«Подписал распоряжение о введении «желтого» уровня террористической опасности с 20:00 11 апреля на территории Ейского и Щербиновского районов. С сегодняшнего дня в этих муниципалитетах будет усилена работа всех наших правоохранительных органов», - написал Кондратьев у себя в Telegram.

Ранее стало известно, что Следственный комитет России возбудит уголовное дело по факту распространившегося украинского ролика, по сюжету которого девушка в национальной одежде казнит человека, сопровождая это призывами убивать россиян. Именно актриса Адрианна Курилец озвучивала глубоко русофобские мысли авторов провокационного ролика.