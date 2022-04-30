Финский дата-центр «Яндекса» перешел в режим энергосбережения

Дата-центр «Яндекса» в финляндии перешел в энергосберегающий режим работы с использованием дизельных генераторов.

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Центр обработки данных (ЦОД) «Яндекса» в Мянтсяля перешел на работу от собственных дизельных генераторов на время перезаключения договора с поставщиком энергии.

«Дата-центр в Финляндии продолжает работать. Все наши сервисы работают в штатном режиме. Сейчас мы находимся в процессе перезаключения договора с поставщиком энергии, временно дата-центр работает на собственных дизельных генераторах», - цитирует сообщение «Яндекса» РИА Новости.

Система охлаждения, которая используется ЦОД позволяет использовать тепло от серверов, например, для отопления помещений.

По расчетам коммунальных служб Мянсяля покупка у «Яндекса» тепла позволиа сократить цену на отопления для жителей города на 5%, объем газа для обслуживания городской сети вдвое, а выбросы углекислого газа в атмосферу до 40%.

Ранее сообщалось, что компания VK подписала соглашение о покупке у «Яндекса» сервисов «Новости» и «Дзен». Для совершения сделки необходимо получить согласования от корпоративных и регулирующих органов, включая Федеральную монопольную службу.