VK подписала соглашение о покупке «Яндекс.Дзена» и «Яндекс.Новостей»

Для совершения сделки стороны должны получить согласования от корпоративных и регулирующих органов, включая Федеральную монопольную службу.

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Компания VK подписала соглашение о покупке у «Яндекса» сервисов «Новости» и «Дзен». Для совершения сделки необходимо получить согласования от корпоративных и регулирующих органов, включая Федеральную монопольную службу. Дальнейшие подробности будут объявлены позже.

«VK Company Limited (LSE, MOEX: VKCO, далее "VK" или "Компания") объявляет о подписании соглашения об основных условиях сделки с "Яндексом" по приобретению сервиса агрегирования новостей "Яндекс.Новости" и рекомендательной платформы "Яндекс.Дзен"», - говорится в сообщении на сайте VK.

Ранее руководитель медиасервисов «Яндекса» Артем Савиновский был назначен генеральным директором компании в России. Отмечается, что Савиновский пришел работать в компанию в 2008 году, курировал направление финансовой отчетности, аналитики и планирования. В «Яндексе» добавили, что он будет совмещать должности руководителя медиасервисов и генерального директора компании.