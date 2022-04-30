В стране и мире Материалы Следствия #Материалы следствия: как украинские националисты оккупировали и сожгли дом-интернат в Луганской области Телеканал «Звезда» продолжает сбор и фиксацию доказательств преступлений украинских радикалов против людей Донбасса. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Украинские националисты захватили дом-интернат в Луганской области в начале марта. В здании оборудовали огневые позиции, откуда вели огонь по бойцам ЛНР. «Он мне позвонил, сказал - доча, нас будут вывозить на Троицк. Вечером уже поздно перезвонила ему. Он говорит - нет, нас оставили здесь, кровати вынесли в коридор, и мы здесь спим. Поодевались, пообувались и легли», - рассказала дочь пострадавшего Дарья Сирая. Отец Дарьи, инвалид по зрению, рассказал дочери, как украинская нацгвардия цинично прикрывалась людьми. Сам он чудом избежал смерти. «Начался сильный обстрел, здание загорелось. Он говорит, я же слепой, ничего не вижу, ему помогал мужчина, который тащил его за собой. Четыре километра по лесу бежали, выбежали на дачи», - рассказала Дарья. Мы продолжим собирать все свидетельства военных преступлений украинских националистов. Они должны ответить перед военным трибуналом. Ранее Минобороны в рамках проекта «Архивы помнят все!» опубликовало новые свидетельства преступлений украинских коллаборационистов в годы Великой Отечественной войны. Рассекреченные документы подтверждают, что неонацисты, с которыми сейчас борются участники специальной операции, в своей жестокости не уступают бандеровцам, которые сотрудничали с немецко-фашистскими захватчиками. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика