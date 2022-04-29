Вопросы истории Вопросы истории Материалы Следствия ТЕГИ

Пытки и расстрелы: что говорят документы времен ВОВ про зверства украинских националистов

Иван Петров
14:36 29.04.2022
Опубликованные документы сообщают о случаях массовых убийств - так, например, бандеровец Валентин Денисюк принял участие в расстреле мирных жителей, где за один раз было убито более 400 человек.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Минобороны в рамках проекта «Архивы помнят все!» опубликовало новые свидетельства преступлений украинских коллаборационистов в годы Великой Отечественной войны. Рассекреченные документы подтверждают, что неонацисты, с которыми сейчас борются участники специальной операции, в своей жестокости не уступают бандеровцам, которые сотрудничали с немецко-фашистскими захватчиками. Архивные документы становятся частью нашего проекта «#Материалы следствия».

Апрель 1944-го. Красная армия освобождает Правобережную Украину. Но националисты из Украинской повстанческой армии, верные гитлеровской присяге, продолжают сопротивление.

Особой жестокостью отличался бандеровец Константин Васько. Он добровольно служил в немецкой полиции. И в стремлении выслужиться перед гитлеровским командованием пытал и убивал советских воинов и мирных жителей.

«Васько расстрелял старика. Вместе с Твердохледовым по пути в город Коваль расстрелял двух советских девушек. В августе 1942 года при участии Васько полицейскими было арестовано 10 человек... за симпатию к партизанам и советской власти, которые были зверски замучены», - говорится в архивном документе.

Валентин Денисюк с первых дней войны участвовал в этнических чистках, хладнокровно чиня расправу над евреями в Турийском районе.

«Осенью 1942 года Денисюк принял участие в массовом расстреле еврейского населения... где было расстреляно более 400 чел. - женщин, стариков и детей. В этот же день немцы устроили погром и расправу над евреями в местечке Турийск, где было расстреляно 1 500 человек», - сообщает документ.

То, что немцы не могли забрать с собой, они уничтожали, применяя тактику «выжженной земли».

Мы продолжим собирать все свидетельства военных преступлений украинских националистов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:30 В стране и мире
В Кремле назвали экспроприацией планы США об отправке активов РФ на Украину
12:47 В стране и мире
Путин обсудил взаимодействие в рамках ОДКБ с президентом Казахстана
10:42 Армия
Видео
В МО РФ сообщили о выявлении и уничтожении «Точки-У», ранее атаковавшей жилые кварталы Херсона
09:54 В стране и мире
Видео
В КЧР задержали сторонника ИГИЛ*, готовившего теракт на объектах органов власти
08:27 В стране и мире
Видео
«От домов ничего не осталось»: опубликованы кадры последствий пожара под Курганом
Популярное
Видео
Мощный «Панцирь» и меткая «Игла»: кадры боевой работы зенитчиков РФ в ходе спецоперации
По центру Херсона нанесен удар ракетами «Точка-У» и «Ураганами»
Видео
Опубликованы кадры встречи Ярошенко с семьей
МИД РФ сообщил об обмене Тревора Рида на Константина Ярошенко
Видео
МО РФ: «Калибрами» уничтожена партия иностранного оружия на Запорожском алюминиевом комбинате
Видео
В МО РФ заявили об уничтожении 18 украинских беспилотников, включая два «Байрактара»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.