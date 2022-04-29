Пытки и расстрелы: что говорят документы времен ВОВ про зверства украинских националистов

Опубликованные документы сообщают о случаях массовых убийств - так, например, бандеровец Валентин Денисюк принял участие в расстреле мирных жителей, где за один раз было убито более 400 человек.

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Минобороны в рамках проекта «Архивы помнят все!» опубликовало новые свидетельства преступлений украинских коллаборационистов в годы Великой Отечественной войны. Рассекреченные документы подтверждают, что неонацисты, с которыми сейчас борются участники специальной операции, в своей жестокости не уступают бандеровцам, которые сотрудничали с немецко-фашистскими захватчиками. Архивные документы становятся частью нашего проекта «#Материалы следствия».

Апрель 1944-го. Красная армия освобождает Правобережную Украину. Но националисты из Украинской повстанческой армии, верные гитлеровской присяге, продолжают сопротивление.

Особой жестокостью отличался бандеровец Константин Васько. Он добровольно служил в немецкой полиции. И в стремлении выслужиться перед гитлеровским командованием пытал и убивал советских воинов и мирных жителей.

«Васько расстрелял старика. Вместе с Твердохледовым по пути в город Коваль расстрелял двух советских девушек. В августе 1942 года при участии Васько полицейскими было арестовано 10 человек... за симпатию к партизанам и советской власти, которые были зверски замучены», - говорится в архивном документе.

Валентин Денисюк с первых дней войны участвовал в этнических чистках, хладнокровно чиня расправу над евреями в Турийском районе.

«Осенью 1942 года Денисюк принял участие в массовом расстреле еврейского населения... где было расстреляно более 400 чел. - женщин, стариков и детей. В этот же день немцы устроили погром и расправу над евреями в местечке Турийск, где было расстреляно 1 500 человек», - сообщает документ.

То, что немцы не могли забрать с собой, они уничтожали, применяя тактику «выжженной земли».

Мы продолжим собирать все свидетельства военных преступлений украинских националистов.