В Индии горит свалка высотой с 17-этажный дом

На видео запечатлено огромное возгорание одной из крупнейших свалок мира.

© Видео: Twitter.com © Фото: Twitter.com

В сети опубликовано видео горящей горы мусора на окраине Нью-Дели. Размер одной из крупнейших свалок мира достигает площади 50-ти футбольных полей.



Очевидец события отметил, что пока существуют такие загрязнители как Китай и Индия, добиться соблюдения правил экологичной жизни не получится.

Ранее в Минприроды РФ сообщили, что по новым правилам, в частности, обязывают юрлиц передавать утратившее потребительские свойства компьютерное, электронное, оптическое оборудование для утилизации специализированным компаниям.