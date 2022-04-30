В «Новатэк» заявили, что в Польше из-за санкций могут взорваться 500 вагонов с газом из РФ

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В Польше из-за введенных в отношении российских компаний санкций остановились около 500 вагонов с сжиженным газом. Из-за его свойств существует опасность взрыва. Об этом сообщили в газовой компании Novatek Green Energy.

«Существенная и очень реальная опасность связана с лишением компании контроля и невозможностью дальнейшей транспортировки и разгрузки около 500 железнодорожных вагонов, заполненных сжиженным газом, которые легально въехали на польскую территорию. Из-за физико-химических свойств сжиженного газа в случае длительного простоя вагонов на путях, повышения внешней температуры и при этом рост давления газа в вагонах может привести к выбросу газа в атмосферу, а также его возгоранию, что приведет к мощному и сложному для тушения пожару», - говорится в сообщении на сайте компании.

Компания призвала принять меры для обеспечение безопасной транспортировки груза.

Из-за внесения Польшей в санкционный список фирм РФ - в том числе и дочерней фирмы «Новатэка» Novatek Green Energy - несколько районов страны лишились газа. Власти Польши намерены изъять газовую инфраструктуру, принадлежащую российской компании, чтобы восстановить снабжение природным газом гмин.