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Часть польских районов остались без газа из-за санкций против компаний РФ

Виталий Музыка
12:24 28.04.2022
Власти Польши намерены изъять инфраструктуру Novatek Green Energy и восстановить поставки газа, заявил Шефернакер.
Часть польских районов остались без газа из-за санкций против компаний РФ
© Фото: Omar Marques, Keystone Press Agenc, Globallookpress
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Несколько десятков гмин (малая административно-территориальная единица Польши. - Прим. ред.) лишились газа из-за внесения Польшей в санкционный список фирм РФ. В том числе дочерней фирмы «Новатэка» Novatek Green Energy, которая прекратила поставки сжиженного углеводородного газа потребителям после решения польских властей. По словам министра внутренних дел республики Павла Шефернакера, власти делают все возможное для восстановления газоснабжения этих гмин.

«У нас в Польше 2,5 тысячи гмин. В нескольких десятках есть проблемы. Мы делаем все, чтобы газ как можно скорее вернулся в эти гмины», - сказал Шефернакер.

По его словам, предупредить заранее региональные власти о расширении санкций против фирм РФ МВД Польши не могло из-за закрытого характера принятия этого решения.

Власти Польши намерены изъять газовую инфраструктуру, принадлежащую российской компании, чтобы восстановить снабжение природным газом гмин.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий признал устойчивость экономики Российской Федерации перед санкциями Запада.

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