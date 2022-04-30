МО РФ: над Горловкой и Снежковкой ПВО РФ сбили два снаряда украинской системы «Смерч»

Ракеты были поражены в небе над Донецкой народной республикой и Харьковской областью.

© Видео: Минобороны РФ © Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

Российские системы противовоздушной обороны за ночь отразили два снаряда украинской системы залпового огня «Смерч». Один из них был поражен над Горловкой, второй - над Снежковкой. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«В течение ночи сбиты два украинских реактивных снаряда системы залпового огня "Смерч" над населенными пунктами Горловка Донецкой Народной Республики и Снежковка Харьковской области.

Также Конашенков сообщил, что российские ПВО сбили 18 украинских беспилотников, в том числе три ударных «Байрактара».

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов