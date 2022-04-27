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Сварка, шлифовка, покраска: как проходит подготовка техники к Параду Победы в Екатеринбурге

01:57 27.04.2022
Легендарный танк Т-34 с бортовым номером 1-25 возглавит механизированную колонну во время Парада Победы.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Специалисты ремонтно-восстановительных частей Центрального военного округа (ЦВО) продолжают подготовку исторической и современной военной техники, включенной в состав механизированной колонны парада войск Екатеринбургского гарнизона.

После обкатки специалисты-ремонтники проводят замеры уровня технологических жидкостей, проводят дефектовочные работы на корпусах боевых машин: подгонку, сварку, шлифовку и покраску. Впереди еще несколько покрасок и нанесение цветографических схем.

Возглавит парадную механизированную колонну легендарный танк Т-34 с бортовым номером 1-25. Боевая машина принимала участие в боевых действиях на Курской дуге, в освобождении Европы.

«По сведениям архивных данных, эта машина участвовала в составе 2-ой Армии в боях на Курской дуге. В ходе выполнения операции на линии соприкосновения с противником машина была подбита. К сожалению, судьба экипажа неизвестна. <...> В дальнейшем данная машина участвовала в освобождении европейских стран», - рассказал механик-водитель Т-34 Алексей Бадретдинов.

Также историческая техника будет представлена бронеавтомобилями БА-64, бронетранспортерами БТР-40, фронтовыми ГАЗ АА «полуторка» и военными мотоциклами МВ-650.

Среди новинок, стоящих на вооружении российской армии будут показаны боевые машины поддержки танков БМПТ-2 «Терминатор». Впервые в Параде Победе в Екатеринбурге в составе механизированной колонны будет задействована командирская версия основного боевого танка Т-90 - Т-90АК.

Всего к военному параду 9 мая в Екатеринбурге будет привлечено около 2,5 тысяч человек, в том числе около 1,5 тысяч от Министерства обороны России и более 50 единиц военной техники.

Ранее сообщалось, как прошла первая совместная репетиция пеших расчетов и механизированной колонны военного Парада Победы с участием войск Екатеринбургского гарнизона на главной площади уральской столицы.

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов. 

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