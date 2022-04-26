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Британия анонсировала отправку Украине ракет класса Brimstone

Марина Крижановская
23:55 26.04.2022
Сообщается, что с учетом скорости, «с которой сейчас работают британские специалисты и эффективности партнерства с производителями», сроки этих поставок сдвинуты вперед.
Британия анонсировала отправку Украине ракет класса Brimstone
© Фото: The Presidential Office of Ukrai Globallookpress
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Соединенное Королевство анонсировало поставки в ближайшие несколько недель высокотехнологичных ракет класса Brimstone («Бримстоун») Украине. Вероятно это может быть осуществлено до 10 мая.

С таким заявлением в парламенте выступил заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи. Он рассказал, что поставки могут быть направлены до речи королевы Елизаветы II, которая по традиции знаменует собой открытие новой сессии парламента.

«Хочу проинформировать Палату общин, что мы предоставим Brimstone в предстоящие несколько недель, возможно, пока парламент находится на перерыве перед тронной речью королевы», - рассказал он.

Накануне в понедельник, министр обороны Бен Уоллес отметил, что об отправке на Украину противокорабельных ракет Harpoon («Гарпун») речи нет. Потому как у Британии данные ракеты имеются только в корабельном варианте. О ракетах Brimstone также речь не велась, но, по словам Хиппи, сроки поставок были сдвинуты вперед.

«Когда министр обороны делал вчера заявление в парламенте, он упомянул, что в 2020 году мы согласились в принципе разработать и продать Киеву морской вариант ракеты Brimstone. Недавно Украина запросила ракеты дальнего действия для поражения наземных целей, и правительство изучало вопрос, могут ли запасы ракет Brimstone быть использованы для этих целей», - сказал Хиппи.

Он добавил, что с учетом скорости, «с которой сейчас работают наши специалисты и эффективности партнерства с производителями», он рад сообщить, что эти сроки сдвинуты вперед.

Немногим ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон стремится нанести максимальный урон Российской Федерации. Таким образом он прокомментировал обращение Белого дома к Конгрессу с просьбой предоставить дополнительные средства для обеспечения бесперебойной поставки оружия на Украину.

Посол Антонов отметил, что при нынешней американской администрации у власти военная помощь превысила 4 миллиарда долларов.

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