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IT-специалистам из-за рубежа могут упростить получение ВНЖ в РФ

Виталий Музыка
07:20 29.04.2022
Рассматриваемый в ГД законопроект предусматривает упрощенное получения ВНЖ для отдельных категорий иностранных IT-специалистов.
IT-специалистам из-за рубежа могут упростить получение ВНЖ в РФ
© Фото: Fabian Sommer, dpa, Globallookpress
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Кабмин РФ внес в Госдуму (ГД) законопроект, в котором предусмотрены положения, упрощающие порядок получения вида на жительство (ВНЖ) в РФ для зарубежных IT-специалистов и членов их семей. Документ опубликован на интернет-ресурсе системы обеспечения законодательной деятельности.

Согласно законопроекту, иностранные специалисты IT-сферы, которые работают в аккредитованных российских компаниях, будут иметь возможность оформить ВНЖ без получения разрешения на временное проживание.

Но это послабление не будет распространяется на иностранных специалистов, которые выполняют сервисное и гарантийное обслуживания, монтажные работы, послегарантийный ремонт импортного технического оборудования в России.

Ранее сообщалось, что студентка из Владивостока вошла в список лучших хакеров мира. Софья Личковаха сумела найти дыру в системе крупнейшей IT-компании, производящей антивирусы, и получить доступ к внутреннему сайту сотрудников и даже их персональным данным.

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