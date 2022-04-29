IT-специалистам из-за рубежа могут упростить получение ВНЖ в РФ

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Кабмин РФ внес в Госдуму (ГД) законопроект, в котором предусмотрены положения, упрощающие порядок получения вида на жительство (ВНЖ) в РФ для зарубежных IT-специалистов и членов их семей. Документ опубликован на интернет-ресурсе системы обеспечения законодательной деятельности.



Согласно законопроекту, иностранные специалисты IT-сферы, которые работают в аккредитованных российских компаниях, будут иметь возможность оформить ВНЖ без получения разрешения на временное проживание.



Но это послабление не будет распространяется на иностранных специалистов, которые выполняют сервисное и гарантийное обслуживания, монтажные работы, послегарантийный ремонт импортного технического оборудования в России.

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