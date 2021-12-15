Студентка из Владивостока рассказала, как вошла в список лучших хакеров мира

Студентка из Владивостока вошла в список лучших хакеров мира. Софья Личковаха сумела найти дыру в системе крупнейшей IT-компании, производящей антивирусы, и получить доступ к внутреннему сайту сотрудников и даже их персональным данным.

«Изначально это не было целью найти какую-то уязвимость или что-то обнаружить. Это было домашнее задание. Я связалась с компанией нашла электронную почту, также у них была программа, по которой они поощряют этичных хакеров. Они мне ответили, взяли это все в работу», - рассказала студентка.

Информацию об уязвимости девушка сразу же сообщила жертве собственной атаки, за что и была внесена в зал славы багхантеров. Так называют этичных программистов, охотящихся на слабые места в различных сервисах. Лазейку, как признается сама Софья, в рамках лабораторной работы обнаружила случайно.