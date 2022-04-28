Командующий войсками ЦВО наградил проявивших мужество и героизм в ходе спецоперации военных
Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин вручил государственные награды военнослужащим, проявившим мужество и героизм в ходе специальной военной операции на Украине.
«Именно благодаря вашему мужеству и отваге мы одержали сегодняшнюю победу», - обратился генерал-полковник к военнослужащим.
Орден Мужества был вручен командиру мотострелкового соединения. Еще более 20 военнослужащих были удостоены знака отличия Центрального военного округа «За заслуги».
«За сегодняшнюю победу! Освободительную миссию мы с вами несем, братья», - подытожил командующий Центрального военного округа.
Ранее сообщалось о награждении командующим ЦВО российских военных. Очередные участники специальной военной операции были удостоены государственных наград Российской Федерации. Так, «Ордена Мужества», медали «За отвагу» и «Жукова» были вручены солдатам, сержантам и офицерам.
Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.