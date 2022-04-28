Армия Командующий войсками ЦВО наградил проявивших мужество и героизм в ходе спецоперации военных Александр Лапин вручил государственные награды: Орден Мужества и знак отличия Центрального военного округа «За заслуги». © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин вручил государственные награды военнослужащим, проявившим мужество и героизм в ходе специальной военной операции на Украине. «Именно благодаря вашему мужеству и отваге мы одержали сегодняшнюю победу», - обратился генерал-полковник к военнослужащим. Орден Мужества был вручен командиру мотострелкового соединения. Еще более 20 военнослужащих были удостоены знака отличия Центрального военного округа «За заслуги». «За сегодняшнюю победу! Освободительную миссию мы с вами несем, братья», - подытожил командующий Центрального военного округа. Ранее сообщалось о награждении командующим ЦВО российских военных. Очередные участники специальной военной операции были удостоены государственных наград Российской Федерации. Так, «Ордена Мужества», медали «За отвагу» и «Жукова» были вручены солдатам, сержантам и офицерам. Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика