Песков не согласился с мнением Белого дома об оценке курса рубля

Пресс-секретарь сказал, что ориентироваться на российский рубль как на показатель экономики страны можно.

© Фото: freepik.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал оценки Белого дома рублевого курса в России. Так, американские власти выразили мнение, что курс рубля - больше не показатель ситуации в российской экономике и на него не стоит ориентироваться.

Пресс-секретарь Владимира Путина опроверг такое мнение, сказав, что ориентироваться на российский рубль как на показатель экономики страны можно.

«С такими словами не согласны, ориентироваться можно», - ответил Дмитрий Песков.

Так, было сказано, что директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд полагает, что власти России ведут «искусственное накачивание рубля».

Также пресс-секретарь президента России назвал неприемлемой проработку вопроса о возможной национализации Германией дочерних компаний российских госкорпораций «Газпром» и «Роснефть». Он отметил, что такой сценарий серьезно нарушал бы как международное право, так и «все мыслимые и немыслимые правила и законы».