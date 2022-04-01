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#Материалы следствия: как ВСУ обстреляли Ильинский мужской монастырь в Варваровке

10:10 01.04.2022
«Звезда» продолжает собирать свидетельства преступлений украинских националистов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В прошлый раз вывезти пенсионерку из Варваровки нашей съемочной группе помешала вражеская артиллерия - журналисты укрылись в монастыре, но киевских силовиков это не смутило. «Звезда» продолжает сбор и фиксацию доказательств преступлений украинских радикалов против мирных жителей Донбасса - новый ролик в рамках проекта «#Материалы следствия».

30 марта ВСУ обстреляли Ильинский мужской монастырь в селе Варваровка в Луганской области. В это время в храме находились мирные жители и журналисты, в том числе съемочная группа телеканала «Звезда».

«Когда мы только въехали в Варваровку, услышали какой-то хлопок. Не сразу поняли, что произошло. Увидели местных жителей. Подумали, что сейчас расспросим. Вышли из машины. И когда подошли ближе, увидели, что все жители устремились в сторону храма, причем довольно быстро», - вспоминает корреспондент «Звезды» Валентин Гвоздев.

По его словам, по самому храму произошло не менее шести ударов.

Для жителей Варваровки и беженцев из города Рубежное Ильинский мужской монастырь не в первый раз становится местом укрытия.

Мы продолжим собирать все свидетельства военных преступлений украинских националистов. Они должны ответить перед военным трибуналом.

Ранее «Звезда» рассказала, как украинские неонацисты расстреливали, грабили и поджигали жилые дома в Волновахе. Жители населенного пункта своими глазами видели, как они, отступая, расстреливали их дома. Расстреливали из танков, чередовали выстрелы по открытым пространствам с выстрелами по жилым постройкам.

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