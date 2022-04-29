Военные летчики ЦВО провели репетицию воздушной части Парада Победы в Свердловской области

Экипажи собрались в единый строй и отработали слаженность действий, строгое соблюдение дистанций и скоростного режима для сверхточного пролета в заданной точке.

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Экипажи оперативно-тактической и транспортной авиации Центрального военного округа (ЦВО) завершили тренировки демонстрационного пролета авиации над военным аэродромом накануне проведения Парада Победы в Екатеринбурге.

Боевые и транспортные самолеты выполнили вылеты с трех военных аэродромов Свердловской, Челябинской областей и Пермского края. Экипажи выполнили сбор в единый строй в заранее определенном районе, отработали слаженность действий, строгое соблюдение дистанций и скоростного режима для своевременного, с точностью до секунды, пролета в заданной точке.

Во время выполнения тренировочных полетов скорость транспортных самолетов составила от 300 до 400 км/ч на высоте 300 метров, боевые самолеты пролетели со скоростью до 700 км/ч на высоте до 400 метров.

Следующим этапом подготовки станет пролет авиации над столицей Урала 4 и 7 мая. В демонстрационном пролете в Екатеринбурге, посвященном 77-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, принимают участие транспортные самолеты Ан-26 и Ан-12, пассажирский турбореактивный самолет Ту-134, два самолета-разведчика Су-24МР и два сверхзвуковых истребителя-перехватчика МиГ-31БМ.

Ранее сообщалось, что репетиция Парада Победы с участием Екатеринбургского гарнизона прошла в столице Урала. По главной площади уральской столицы торжественным маршем прошли расчеты. Среди них относящиеся к управлению штаба и авиационного объединения ЦВО, мотострелковый полк танковой дивизии, соединения железнодорожных войск, РХБ защиты.

Также в Екатеринбурге специалисты ремонтно-восстановительных частей ЦВО продолжают подготовку исторической и современной военной техники, включенной в состав механизированной колонны парада войск Екатеринбургского гарнизона. Возглавит механизированную колонну во время Парада Победы легендарный танк Т-34 с бортовым номером 1-25.

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.