Армия Армия Армия

Военные летчики ЦВО провели репетицию воздушной части Парада Победы в Свердловской области

03:18 29.04.2022
Экипажи собрались в единый строй и отработали слаженность действий, строгое соблюдение дистанций и скоростного режима для сверхточного пролета в заданной точке.
Военные летчики ЦВО провели репетицию воздушной части Парада Победы в Свердловской области
© Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Экипажи оперативно-тактической и транспортной авиации Центрального военного округа (ЦВО) завершили тренировки демонстрационного пролета авиации над военным аэродромом накануне проведения Парада Победы в Екатеринбурге.

Боевые и транспортные самолеты выполнили вылеты с трех военных аэродромов Свердловской, Челябинской областей и Пермского края. Экипажи выполнили сбор в единый строй в заранее определенном районе, отработали слаженность действий, строгое соблюдение дистанций и скоростного режима для своевременного, с точностью до секунды, пролета в заданной точке.

Во время выполнения тренировочных полетов скорость транспортных самолетов составила от 300 до 400 км/ч на высоте 300 метров, боевые самолеты пролетели со скоростью до 700 км/ч на высоте до 400 метров.

Следующим этапом подготовки станет пролет авиации над столицей Урала 4 и 7 мая. В демонстрационном пролете в Екатеринбурге, посвященном 77-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, принимают участие транспортные самолеты Ан-26 и Ан-12, пассажирский турбореактивный самолет Ту-134, два самолета-разведчика Су-24МР и два сверхзвуковых истребителя-перехватчика МиГ-31БМ.

Ранее сообщалось, что репетиция Парада Победы с участием Екатеринбургского гарнизона прошла в столице Урала. По главной площади уральской столицы торжественным маршем прошли расчеты. Среди них относящиеся к управлению штаба и авиационного объединения ЦВО, мотострелковый полк танковой дивизии, соединения железнодорожных войск, РХБ защиты.

Также в Екатеринбурге специалисты ремонтно-восстановительных частей ЦВО продолжают подготовку исторической и современной военной техники, включенной в состав механизированной колонны парада войск Екатеринбургского гарнизона. Возглавит механизированную колонну во время Парада Победы легендарный танк Т-34 с бортовым номером 1-25.

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
02:46 Армия
Видео
Синхронные залпы: кадры генеральной репетиции салюта в честь Дня Победы под Самарой
01:05 Армия
Впервые в истории Парада Победы истребители МиГ-29 пролетят над Москвой в виде буквы Z
00:41 В стране и мире
Российские космонавты развернули Знамя Победы в открытом космосе
23:51 В стране и мире
СМИ: суд удовлетворил запрос на УДО Улюкаева
23:04 В стране и мире
Видео
Мощный пожар в промышленном парке Азербайджана не могут потушить уже несколько часов
Популярное
Видео
Мощный «Панцирь» и меткая «Игла»: кадры боевой работы зенитчиков РФ в ходе спецоперации
По центру Херсона нанесен удар ракетами «Точка-У» и «Ураганами»
Видео
Опубликованы кадры встречи Ярошенко с семьей
МИД РФ сообщил об обмене Тревора Рида на Константина Ярошенко
Видео
МО РФ: «Калибрами» уничтожена партия иностранного оружия на Запорожском алюминиевом комбинате
Видео
В МО РФ заявили об уничтожении 18 украинских беспилотников, включая два «Байрактара»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.