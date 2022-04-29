Лавров рассказал о сроках завершения спецоперации на Украине

Как сказал глава МИД РФ, спецоперация будет завершена по достижению ее целей.

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Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров ответил на вопрос о сроках окончания специальной военной операции РФ по защите республик Донбасса.

«Она будет завершена, как только цели, которые я уже описал вам, будут реализованы и достигнуты», - сказал Лавров в интервью телеканалу Al-Arabiya.

Также Сергей Лавров подчеркнул важность достижения целей спецоперации в свете инцидентов с атаками на объекты на российской территории, отметив, что Россия «позаботилась об авантюрах» Киева.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил в Санкт-Петербурге, что задачи специальной военной операции России по защите ЛНР и ДНР будут выполнены. По словам президента РФ, спецоперация на Украине проводится для упреждения масштабного конфликта на территории Российской Федерации.