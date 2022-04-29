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Лавров заявил, что Запад украл у России 300 млрд долларов

Елизавета Потейчук
23:00 29.04.2022
По словам Лаврова, Запад «все эти годы пользовался нашим газом бесплатно».
Лавров заявил, что Запад украл у России 300 млрд долларов
© Фото: pixabay.com
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страны Запада фактически украли у РФ свыше 300 миллиардов долларов. Причем эти средства, говорит глава МИД РФ, были предназначены для оплаты российского газа.

«Контракты, которые были подписаны до этой ситуации, предусматривали выплаты в долларах и евро. Эти платежи делались напрямую на счета "Газпрома" и держались в западных банках. Когда после начала специальной военной операции на Украине, наши западные "друзья" украли у нас более чем 300 млрд долларов, по факту они украли то, что заплатили сами же за газ. Иными словами, они все эти годы пользовались нашим газом бесплатно», - сказал министр в интервью телеканалу Al Arabiya.

Напомним, Сергей Лавров заявил, что большинство ключевых партнеров РФ уже дали согласие на переход на предложенную Москвой схему оплаты за российский газ.

Ранее по меньшей мере десять европейских компаний открыли счета в Газпромбанке для оплаты поставок российского газа. Четыре компании уже внесли оплату в рублях, обеспечив себе поставки газа до середины мая, сообщило агентство Bloomberg.

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