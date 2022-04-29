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МО: РФ доставила на Украину почти 16,5 тысячи тонн гуманитарной помощи

22:46 29.04.2022
Согласно заявлению МО РФ, также проведены 933 гуманитарные акции.
МО: РФ доставила на Украину почти 16,5 тысячи тонн гуманитарной помощи
© Фото: Минобороны России
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Начиная с 2 марта, Россией на Украину уже доставлены 16 489,1 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения. Об этом заявил Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Как заявляет представитель российского военного ведомства, проведены 933 гуманитарные акции, в том числе за истекшие сутки - шесть в Донецкой Народной Республике и Запорожской области, в ходе которых мирному населению передано 282 тонны гуманитарной помощи.

«29 апреля 2022 г. проводится семь гуманитарных акций в Донецкой и Луганской народных республиках, Харьковской и Запорожской областях, в ходе которых населению передается 396,8 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания», - заявил представитель Минобороны РФ.

Ранее в Минобороны Российской Федерации заявили о поражении 22 военных объектов Украины оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС Российской Федерации.

В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов

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