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Минобороны: авиация ВКС России поразила 22 военных объекта Украины

19:43 29.04.2022
Ранее Минобороны РФ публиковало кадры пуска ракет «Калибр» с подводной лодки.
Минобороны: авиация ВКС России поразила 22 военных объекта Украины
© Фото: Минобороны России
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Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены 22 военных объекта Украины. Об этом заявил генерал-майор Игорь Конашенков.

Согласно сообщению Минобороны РФ, в числе уничтоженных объектов: пять взводных опорных пунктов, 13 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и горючего в населенных пунктах Северодонецк, Червонное и Белогорье.

Ранее в Министерстве обороны Российской Федерации опубликовали кадры пуска ракет «Калибр» с подводной лодки Черноморского флота.

В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов

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