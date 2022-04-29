Также в оперштабе сообщили, что с 16 мая возобновляются авиарейсы из России в Эквадор.

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В оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщили, что Россия снимает ограничение на выезд россиян в ЛНР и ДНР, Армению и Киргизию через госграницу с 16 мая. При этом, по данным штаба, в этот же день возобновляются авиарейсы из России в Эквадор.

«По итогам состоявшегося обсуждения и с учетом стабилизации эпидемиологической ситуации принято решение снять с 16 мая 2022 года ряд ограничений на пересечение государственной границы на выезд граждан России на территории Донецкой народной республики и Луганской народной республики», - цитирует РИА Новости сообщение оперштаба.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что заражений штаммом коронавируса «дельта» в России уже практически нет, при этом он может вернуться. В том случае, если сохранился его резервуар, а население утратит иммунитет к этому штамму.