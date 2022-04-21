В Роспотребнадзоре заявили, что штамм коронавируса «дельта» практически исчез в России

Однако при определенных обстоятельствах, как подчеркнули в ведомстве, данный вариант COVID-19 может вернуться.

© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

В Роспотребнадзоре рассказали, что заражений штаммом коронавируса «дельта» в России уже практически нет, при этом он может вернуться. В том случае, если сохранился его резервуар, а население утратит иммунитет к этому штамму.

«Единичные случаи заражения "дельтой" мы наблюдали в конце марта и в начале апреля, после этого штамм уже не детектировался», - подчеркнул эксперт Роспотребнадзора Камиль Хафизов, передает РИА Новости.

По его словам, после того, как большинство населения получает иммунитет к определенному штамму вируса, условия для этого варианта меняются, и он становится менее «успешным». И может уступить другим вариантом вируса.

При возвращении «дельты», как отметил Хафизов, рост заболеваемости, вызванный этим вариантом, может потенциально случиться.

Накануне в Роспотребнадзоре сообщили о том, что новых штаммов коронавируса в России не зарегистрировано. По словам Камиля Хафизова, доля «стелс-омикрона» к концу марта текущего года составила порядка 80% и существенно не меняется.