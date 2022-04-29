МО РФ: неонацисты оборудовали огневые точки в жилых домах Краматорска в ДНР

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Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что неонацисты оборудовали огневые точки в жилых домах Краматорска в Донецкой Народной Республики.

«В городе Краматорске Донецкой Народной Республики в многоквартирных домах на улицах Героев Украины и Королева на верхних этажах неонацисты оборудовали огневые точки, а жителей насильно удерживают в своих квартирах», - заявил представитель Минобороны РФ.

Ранее в Минобороны Российской Федерации заявили, что артиллерия Вооруженных сил РФ уничтожила 200 националистов и 32 единицы военной техники Украины. Согласно заявлению МО РФ, поражено пять пунктов управления, 13 опорных пунктов, 64 района сосредоточения живой силы и военной техники, а также семь позиций артиллерии.

В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов