МО: артиллерия ВС РФ уничтожила 200 националистов и 32 единицы военной техники Украины

Согласно заявлению МО РФ, поражено пять пунктов управления, 13 опорных пунктов, 64 района сосредоточения живой силы и военной техники, а также семь позиций артиллерии.

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В результате ударов артиллерийскими подразделениями ВС России уничтожены свыше 200 националистов и 32 единицы бронетехники и автомобилей различного назначения украинской армии. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Артиллерийскими подразделениями поражены: пять пунктов управления, 13 опорных пунктов, 64 района сосредоточения живой силы и военной техники, а также семь позиций артиллерии», - заявило Минобороны РФ.

Ранее в Минобороны Российской Федерации заявили об уничтожении украинского беспилотного летательного аппарата «Байрактар» на границе Украины с Россией. Официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков заявил, что также уничтожены 12 других украинских беспилотников в разных районах спецоперации.

В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов