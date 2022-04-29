Армия МО РФ: боевики нацбатальонов разместили артиллерийские орудия и РСЗО на территории монастыря в Святогорске Согласно заявлению МО РФ, в обители находятся более 100 гражданских лиц. © Фото: Aleksandr Gusev Keystone Press Agency Globallookpress Читайте нас на: На территории монастыря Свято-Успенской Святогорской Лавры в Донецкой Народной Республике боевики националистических батальонов разместили артиллерийские орудия и РСЗО. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев. «В обители находятся более 100 гражданских лиц (священнослужители, послушники, беженцы)», - сообщил представитель военного ведомства РФ. Ранее в Министерстве обороны Российской Федерации назвали число уничтоженной техники Украины воздушного и наземного базирования. Согласно заявлению МО РФ, в частности, среди уничтоженных объектов также оказалось 640 украинских БПЛА. В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины. Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика