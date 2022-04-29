МО: ВСУ разместили артиллерию вблизи водозабора в ДНР для провокации против ВС РФ

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Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что в населенном пункте Пискуновка Донецкой Народной Республики около водозабора хозяйственно-питьевого снабжения военнослужащими украинской армии развернута артиллерийская батарея в составе которой - три гаубицы Д-30.

По словам генерал-полковника, цель данных действий - спровоцировать ответный огонь со стороны ВС РФ по водозабору, и если сооружение будет уничтожено, то без водоснабжения останется 27 населенных пунктов с общей численностью более 15 тыс. человек. При этом Киев, отмечает Мизинцев, планирует использовать эту провокацию для обвинения российских военнослужащих в якобы преступлениях в адрес мирных граждан и вскоре широко осветить ее в западных и украинских СМИ.

«Такие действия и провокации киевского режима, в очередной раз, демонстрируют бесчеловечное отношение к судьбам собственных граждан и свидетельствуют о полном пренебрежении всеми нормами морали и международного гуманитарного права», - отметил начальник НЦУО во время брифинга.

Ранее стало известно, что в Донецкой Народной Республике в городе Лимане украинские военные обстреливают жилые кварталы из артиллерийских орудий для создания провокаций против действий Российской армии. По словам начальника НЦУО РФ, украинские и западные журналисты ведут съемку происходящего для создания сфабрикованных материалов о якобы «злодеяниях российских военных».

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.