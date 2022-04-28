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МО: в Лимане ВСУ обстреливают мирное население для создания провокаций против ВС РФ

21:37 28.04.2022
По словам начальника НЦУО РФ, украинские и западные журналисты ведут съемку происходящего для создания сфабрикованных материалов о якобы «злодеяниях российских военных».
МО: в Лимане ВСУ обстреливают мирное население для создания провокаций против ВС РФ
© Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press
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В Донецкой Народной республике в городе Лимане украинские военные обстреливают жилые кварталы из артиллерийских орудий для создания провокаций против действий российской армии. По словам начальника Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковника Михаила Мизинцева, журналисты украинских и западных информационных агентств осуществляют видеосъемку разрушенных объектов гражданской инфраструктуры с безопасных мест для создания сфабрикованных материалов о якобы гибели мирного населения от рук российских военных.

«Отснятый материал предназначен для подготовки репортажей с фейковыми новостями о якобы «злодеяниях российских военных», которые в ближайшее время планируется широко распространить в западных СМИ и на интернет-ресурсах», - отметил начальник НЦУО РФ на брифинге.

Ранее Михаил Мизинцев сообщил, что киевский режим после ошибочного обстрела 57 мотопехотной бригады ВСУ свозит разбитую технику и доставляет тела украинских военных, переодетых в гражданскую одежду, к центральному рынку в Лисичанске. Генерал-полковник подчеркнул, что провокация подготовлена специалистами информационно-психологических операций ВСУ, чтобы показать ее общественности в ближайшее время.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.

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