США расширили санкционный список по России

Под санкции, в частности, попали Транскапиталбанк и связанный с ним Инвестторгбанк.

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Соединенные Штаты ввели новый пакет санкций против России. Под ограничения попали десятки физических и юридических лиц, говорится в заявлении американского Минфина.

Рестрикциям подвергли 29 физических и 40 юридических лиц, в том числе «организации, основная задача которых заключается в том, чтобы содействовать обходу санкций российскими институтами», сообщает ТАСС.

Под санкции, в частности, попали Транскапиталбанк и связанный с ним Инвестторгбанк. Что касается персональных санкций, то, среди прочих, в черный список попали первый зампред ЦБ Ксения Юдаева и заместитель председателя ЦБ Михаил Алексеев, член Совета директоров Банка России Алексей Симановский, глава банка «Открытие» Михаил Задорнов.

Ранее заместитель министра финансов США Адевале Адейемо заявил об обратимости антироссийских санкций.