В стране и мире В стране и мире В стране и мире

США расширили санкционный список по России

Анна Касаткина
01:52 21.04.2022
Под санкции, в частности, попали Транскапиталбанк и связанный с ним Инвестторгбанк.
США расширили санкционный список по России
© Фото: Bao Dandan. Xinhua, Global Look Press
Читайте нас на:

Соединенные Штаты ввели новый пакет санкций против России. Под ограничения попали десятки физических и юридических лиц, говорится в заявлении американского Минфина.

Рестрикциям подвергли 29 физических и 40 юридических лиц, в том числе «организации, основная задача которых заключается в том, чтобы содействовать обходу санкций российскими институтами», сообщает ТАСС.

Под санкции, в частности, попали Транскапиталбанк и связанный с ним Инвестторгбанк. Что касается персональных санкций, то, среди прочих, в черный список попали первый зампред ЦБ Ксения Юдаева и заместитель председателя ЦБ Михаил Алексеев, член Совета директоров Банка России Алексей Симановский, глава банка «Открытие» Михаил Задорнов.

Ранее заместитель министра финансов США Адевале Адейемо заявил об обратимости антироссийских санкций.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
00:36 В стране и мире
Представители Британии, Канады и США покинули заседание G20 во время выступления России
01:13 В стране и мире
Ле Пен назвала введение эмбарго на поставки нефти и газа из РФ «харакири для Европы»
21:33 В стране и мире
Видео
СК РФ опубликовал видео из больницы в Мариуполе, где после атаки ВСУ нашли десятки тел
21:38 Армия
МО РФ: украинские националисты оборудовали позиции в детской больнице Лисичанска
18:55 В стране и мире
Видео
Родственникам героически погибшего в спецоперации капитана ВДВ Курганова вручили Звезду Героя России
Популярное
Видео
Опубликованы кадры пуска межконтинентальной ракеты «Сармат» с космодрома Плесецк
Видео
Клиенты «Тинькофф» режут карты банка после оскорблений Олега Тинькова
Видео
Украина потеряла 140 самолетов и 496 беспилотников за все время спецоперации
Видео
В МО РФ заявили о гарантиях сохранения жизни боевикам с «Азовстали», которые сложат оружие
Видео
Шойгу напомнил о принятии Крыма под защиту Российской империи 239 лет назад
Видео
Шойгу: время доведения целеуказания до «Калибров» и «Кинжалов» сокращено в десятки раз
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.