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Роспотребнадзор: в РФ не выявлено случаев гепатита неизвестного происхождения

Игнат Далакян
20:40 29.04.2022
Для предупреждения риска завоза инфекции на территорию РФ принимается весь необходимый комплекс мер, включая повышенный контроль на санитарно-карантинных пунктах.
Роспотребнадзор: в РФ не выявлено случаев гепатита неизвестного происхождения
© Фото: pixabay.com
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Случаев гепатита неизвестного происхождения в Российской Федерации не выявлено, принимаются меры, чтобы не допустить завоз инфекции в страну. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«В Российской Федерации по состоянию на 29 апреля 2022 года случаев заболевания острым гепатитом неизвестной этиологии не выявлено. Для предупреждения риска завоза инфекции на территорию нашей страны принимается весь необходимый комплекс мер, включая повышенный контроль на санитарно-карантинных пунктах», - цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

В пресс-службе ведомства уточнили, что ограничено авиасообщение с большинством стран, где выявлены случаи заболевания гепатитом неизвестной этиологии. Сообщается, что это минимизирует риски завоза.

Ранее на «Звезде» рассказали, откуда взялся неизвестный гепатит, поражающий детей. В нашей стране этот агрессивный гепатит не выявлялся, так как главный путь распространения, самолеты, из этих 12 стран к нам не летают.

До этого во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что зафиксировано почти 170 случаев острого гепатита неизвестного происхождения у детей в 12 странах мира по состоянию на 21 апреля. Уточняется, что из общего числа 114 случаев острого гепатита у детей зарегистрировано, в частности, в Великобритании, 13 случаев – в Испании, 12 - в Израиле, 9 - в США.

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