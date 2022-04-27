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Ядовитые игрушки или вакцина от COVID-19: откуда взялся неизвестный гепатит, поражающий детей

Алексей Кошкин
Алиса Краузе
03:58 27.04.2022
Дети в 12 странах мира продолжают заболевать гепатитом неизвестного происхождения.
Ядовитые игрушки или вакцина от COVID-19: откуда взялся неизвестный гепатит, поражающий детей
© Фото: pexels.com
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Неизвестный и агрессивный гепатит бьет по детям. Возраст пациентов от одного месяца до 16 лет. Впервые зафиксированная в Шотландии инфекция меньше чем за месяц распространилась по 12 странам и даже добралась через океан до Америки и Японии. В США, где активность заражения высока, врачи уже научились распознавать болезнь, но пока тоже теряются в гипотезах.

«Есть два варианта. Первый, это что-то есть особенное в этих детях, например, на генетическом уровне, что заставляет вирус вести себя иначе в их организме. Второй вариант более пугающий: вирус  меняется сам по себе. Если вы заметили, что моча ребенка стала особенно темной, а кал - светлым, вам обязательно нужно обратиться к врачу», - отметил педиатр из США Ставрос Кристодиас.

В США вирус атаковал пока только один штат Алабама. Однако там заболели сразу девять детей в разных местах, и они никак между собой не знакомы и не связаны.

«Наше внимание привлекли особые повторяющиеся симптомы. Тем более, все эти дети пришли к нам примерно в одно время, и у всех них был обнаружен аденовирус. Сложно понять, почему это случилось именно сейчас», - указал врач из США Генри Шиай.

По данным всемирной организации здравоохранения, уже есть летальные исходы. Сейчас 17 детям требуется трансплантация печени.

Известно как минимум об одной смерти от заболевания. Клиническим синдромом является воспаление печени с выраженным повышением активности печеночных ферментов. Во многих случаях сообщалось о желудочно-кишечных симптомах: боль в животе, диарея и рвота, а также желтуха. Резкого повышения температуры не наблюдалось.

«Будет ли он в России? У нас коммуникации с другими странами уменьшены, если что-то будет, то нескоро и в ограниченном объеме», - прокомментировал доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.

Гепатит обычно является воспалением печени, вызванным вирусной инфекцией. Однако анализы не показывают у заболевших детей вирусов разных гепатитов. Медики всего мира пока без понятия, что это за болезнь, но рассматривают несколько вариантов ее происхождения.

Больше всего версий касается короновирусной инфекции и вакцины Файзер, которая содержит ПЭГ-оболочки - полиэтиленгликоль. Он есть в разных фарм-веществах и лекарствах. Последующие контакты с ним могут вызывать аллергии или аутоиммунные реакции, которые приводят к разрушению здоровых тканей. В следствии всего этого и может отказывать детская печень.

Некоторые эксперты склонны обвинять в новой детской болезни в Европе не коронавирус, а токсическое поражение. Они считают что у детей в разных странах мог быть контакт с одинаковыми игрушками, на которых есть ядовитый краситель, или же они ели одни и те же продукты, содержащие  вредные вещества. Но основная нить расследования ведет к аденовирусу 41 серотипа. Он был обнаружен у многих из заболевших гепатитом детей.

«Заражение детей аденовирусом 41 типа, который стал известен лет 20 назад, как причина гастроэнтеритов. Надо сказать, что дети болеют этой инфекций далеко не все. И сейчас разбираются, какие были предпосылки для того, чтобы вот у этих детей было именно воспаление печени, т.е. гепатит. И с этим разбираться непросто. Сейчас много детей с аллергиями и иммунодефицитами. Но, судя по всему, большинство детей этой инфекцией не болеют или болеют слабо», - обозначил Сергей Нетесов.

В нашей стране этот агрессивный гепатит не выявлялся, так как главный путь распространения, самолеты, из этих 12 стран к нам не летают.

Как утверждают специалисты, дети заражаются новым гепатитом в основном в детских дошкольных учреждениях. Поэтому в них нужно соблюдать жесткие правила санитарии, чаще дезинфицировать предметы общего пользования и туалеты. Если все-таки симптомы появились, необходима срочная изоляция, в том числе и для тех, кто контактировал с больным ребенком.

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