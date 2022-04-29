МО РФ: российские средства ПВО сбили три украинские «Точки-У» в течение дня

Также российские ПВО уничтожили шесть украинских беспилотных летательных аппаратов над населенными пунктами Заводы, Семеновка, Рубежное, Червонный Оскол, Сухая Каменка и Любимовка.

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воздухе три украинские ракеты «Точка-У» над населенными пунктами Изюм, Новая Дмитровка и Сухая Каменка. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. Вместе с тем ВС РФ поразили реактивные снаряды системы залпового огня «Смерч» в районе населенного пункта Топольское.

«Российскими средствами противовоздушной обороны уничтожено шесть украинских беспилотных летательных аппаратов над населенными пунктами Заводы, Семеновка, Рубежное, Червонный Оскол, Сухая Каменка и Любимовка», - добавил Конашенков.

Напомним, по данным Минобороны, ракетные войска уничтожили украинскую пусковую установку ЗРК «Бук-М1» в районе Адамовки.

В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.