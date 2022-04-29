МО РФ: ракетные войска уничтожили украинскую пусковую установку ЗРК «Бук-М1» в районе Адамовки

Также уничтожен вертолет Ми-24 воздушных сил Украины на площадке в районе Чугуева, отметили в МО РФ.

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Российские ракетные войска в течение дня поразили три военных объекта украинской армии. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. Он также добавил, что ВС РФ уничтожили пусковую установку зенитного ракетного комплекса «Бук-М1» в районе Адамовки.

«Уничтожены: в районе Адамовка пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1», а также вертолет Ми-24 воздушных сил Украины на площадке в районе Чугуева», - сказал представитель МО РФ на брифинге.

Кроме того, Игорь Конашенков сообщал, что в результате ударов артиллерийскими подразделениями ВС России уничтожены свыше 200 националистов и 32 единицы бронетехники и автомобилей различного назначения украинской армии.

В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.