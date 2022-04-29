Опубликованы кадры пусков «Калибров» с подлодки Черноморского флота
Минобороны России публикует кадры пусков ракет «Калибр» с подводной лодки Черноморского флота.
«В рамках выполнения задач специальной военной операции Вооруженные силы Российской Федерации нанесли очередной удар высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры ВСУ», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.
Также сообщается, что выполнившая залповый пуск подводная лодка была дизель-электрической, а заданные цели из военной инфраструктуры Украины - наземными.
Ранее в МО РФ сообщали, что ракетами «Калибр» были уничтожены три тяговые электроподстанции украинских железнодорожных узлов Фастов, Красноселка и Полонное.
Кроме этого, официальный представитель оборонного ведомства Игорь Конашенков рассказал об уничтожении производственных корпусов завода «Артем» в Киеве.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов