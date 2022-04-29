Армия Минобороны: высокоточные ракеты ВС РФ поразили 38 военных объектов Украины В частности, российские военные поразили радиолокационную станцию в районе Печенеги. © Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда Читайте нас на: Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что высокоточные ракеты воздушного базирования нанесли поражение 38 военным объектам украинской армии в течение дня. В частности, российские военные поразили 20 взводных опорных пунктов ВСУ. «Среди них: 20 взводных опорных пунктов, 11 районов сосредоточения живой силы и военной техники, склад горючего в районе населенного пункта Вольное Поле, радиолокационная станция в районе Печенеги», - рассказал на брифинге представитель военного ведомства. Ранее корреспондент исландского Radio Saga Хаукур Хаукссон рассказал о лжи западных СМИ про спецоперацию. Хаукссон добавил, что информация российских СМИ по поводу спецоперации наиболее близка к правдивой. Иностранец рассказал, что слышал от мирных жителей, как подразделения украинской армии атаковали жилые кварталы. Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика