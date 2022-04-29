«Расстреливали будто для развлечения»: иностранный журналист о лжи западных СМИ про спецоперацию

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Корреспондент исландского Radio Saga Хаукур Хаукссон заявил о важности того, что для иностранных журналистов проводят пресс-туры по Донбассу во время проведения РФ специальной военной операции. По его словам, информация, которая звучит в западных СМИ о ситуации на Украине, далека от реальности.

«Мы здесь общаемся с местными жителями, видим разрушения. И в западных СМИ подают совершенно другую картину как будто Украина - это совершенно хорошее государство, идет светлым путем в европейские структуры, НАТО, Евросоюз и так далее. Это совершенно не так», - сказал журналист в беседе с корреспондентом «Звезды».

Хаукссон добавил, что информация российских СМИ по поводу спецоперации наиболее близка к правдивой. Иностранец рассказал, что слышал от мирных жителей, как подразделения украинской армии атаковывали жилые кварталы.

«Люди ходили за водой - были расстреляны на месте. Как будто развлечение. И, естественно, крайне важно разговаривать с местными жителями, когда они просто тет-а-тет тебе говорят, как это было на самом деле. Если я хочу это выяснить через западные СМИ, ни слова там не говорится, как это было на самом деле», - подчеркнул журналист.

Исландский корреспондент отметил, что местное население буквально боится, что российские войска покинут опасные районы.

Ранее начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что в Донецкой Народной республике в городе Лимане украинские военные обстреливают жилые кварталы из артиллерийских орудий для создания провокаций против действий российской армии.