Шойгу наградил армейцев-призеров зимней Олимпиады в Токио
Министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу наградил спортсменов ЦСКА, которые стали призерами зимних Олимпийских игр в Токио. Церемония награждения приурочена
к 99-летию со дня образования Центрального спортивного клуба Армии (ЦСКА).
«Я не знаю, когда еще наша страна достигала таких вершин, по-моему это был самый звездный олимпийский сезон в нашем лыжном спорте. Наши биатлонисты, фигуристы, фристайлисты и, конечно, хоккеисты сделали все, что могли. Вы все - герои, мы гордимся вами!», - отметил министр во время награждения.
Так, в период зимней Олимпиады спортсмены ЦСКА принесли в копилку сборной Олимпийского комитета России (ОКР) 43% от общего количества наград. В частности, армейцы выиграли 14 наград - три золотых, три серебряных и восемь бронзовых.
Напомним, Сергей Шойгу дал старт подготовке к 100-летнему юбилею ЦСКА. Глава Минобороны также поздравил спортсменов, тренеров и ветеранов с 99-летием клуба.
Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.