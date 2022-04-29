Шойгу наградил армейцев-призеров зимней Олимпиады в Токио

На зимней Олимпиаде в Токио спортсмены ЦСКА принесли в копилку сборной Олимпийского комитета России (ОКР) 43% от общего количества наград.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу наградил спортсменов ЦСКА, которые стали призерами зимних Олимпийских игр в Токио. Церемония награждения приурочена

к 99-летию со дня образования Центрального спортивного клуба Армии (ЦСКА).

«Я не знаю, когда еще наша страна достигала таких вершин, по-моему это был самый звездный олимпийский сезон в нашем лыжном спорте. Наши биатлонисты, фигуристы, фристайлисты и, конечно, хоккеисты сделали все, что могли. Вы все - герои, мы гордимся вами!», - отметил министр во время награждения.

Так, в период зимней Олимпиады спортсмены ЦСКА принесли в копилку сборной Олимпийского комитета России (ОКР) 43% от общего количества наград. В частности, армейцы выиграли 14 наград - три золотых, три серебряных и восемь бронзовых.

Напомним, Сергей Шойгу дал старт подготовке к 100-летнему юбилею ЦСКА. Глава Минобороны также поздравил спортсменов, тренеров и ветеранов с 99-летием клуба.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.