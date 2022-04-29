Пентагон в течение суток направит Украине гаубицы и БПЛА

Новый транш будет включать гаубицы калибром 155 мм, боеприпасы к ним, БПЛА «Феникс» и радары.

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Пентагон анонсировал новую поставку американской военной помощи Украине. В течение суток двенадцатью самолетами будут доставлены гаубицы и беспилотные летательные аппараты.

«В следующие 24 часа более 12 рейсов ожидаются из США», - цитирует РИА Новости высокопоставленного представителя ведомства.

Как передает агентство, новый транш будет включать гаубицы калибром 155 мм, боеприпасы к ним, БПЛА «Феникс» и радары.

Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден запросил у американского конгресса 33 миллиарда долларов на поддержку Украины. Данный пакет средств, среди прочего, призван обеспечить Украине непрерывные поставки дополнительных единиц артиллерии, бронетехники, противотанковых и противовоздушных средств.

До этого в Пентагоне рассказали из чего состоит американская военная помощь Украине. Она включает в себя более 700 барражирующих снарядов Switchblade, 90 гаубиц и 16 вертолетов Ми-17. Как отметили в ведомстве, общий объем выделяемой Америкой для украинской стороны военной помощи с 24 февраля текущего года оценивается в $3,4 млрд.