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Роскомнадзор потребовал от СМИ удалить недостоверную информацию об операции на Украине

Анна Касаткина
13:37 26.02.2022
В случае отсутствия реакции на уведомления от РКН доступ к ресурсам будет ограничен.
Роскомнадзор потребовал от СМИ удалить недостоверную информацию об операции на Украине
© Фото: ALEXEY BYCHKOV, GlobalLookPress
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Роскомнадзор потребовал у десяти российских СМИ удалить недостоверную информацию о российской военной операции на Украине. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В соответствии с требованием Генеральной прокуратуры РФ ведомство направило уведомления изданиям «Эхо Москвы», «ИноСМИ», «Медиазона»*, New Times, «Дождь»*, «Свободная Пресса», «Крым.Реалии»*, «Новая Газета», «Журналист», «Лениздат».

«На указанных ресурсах под видом достоверных сообщений размещена общественно значимая не соответствующая действительности информация», - говорится в сообщении.

Уточняется, что в указанных изданиях размещены материалы об обстрелах украинских городов и гибели мирных жителей в результате действий российской армии, а также материалы, в которых проводимая операция называется «нападением», «вторжением», либо «объявлением войны».
Как пояснили в Роскомнадзоре, в случае отсутствия реакции на уведомления доступ к указанным ресурсам будет ограничен согласно ст. 15.3 Федерального закона № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

В ведомстве также начали административные расследования по выявленным фактам, нарушителям грозит наказание в виде административного штрафа на сумму до пяти миллионов рублей.

Ранее Роскомнадзор опубликовал напоминание для российских СМИ о необходимости использовать только официальные данные при освещении российской операции на Украине. В ведомстве пояснили, что в связи с ее началом значительно увеличилось число случаев распространения непроверенной и недостоверной информации.

Россия утром 24 февраля начала специальную военную операцию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, ее целью является защита Донбасса, Россия также стремится к демилитаризации страны.

*«Медиазона», «Дождь», «Крым.Реалии» - СМИ, включенные Минюстом РФ в список иноагентов.

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