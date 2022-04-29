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«Вся операция держалась в тайне»: Москалькова рассказала детали освобождения Ярошенко

Алексей Курильченко
16:13 29.04.2022
По словам омбудсмена, поворотным моментом в этой истории стала просьба посла США помочь узнать о состоянии украинского журналиста Олега Сенцова.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказал подробности процесса освобождения Константина Ярошенко из американской тюрьмы. Москалькова начала заниматься этим делом сразу после вступления в должность в 2017 году - тогда она получила письмо от жены Ярошенко.

«Я получила письмо - это не просто письмо, это был крик души жены Виктории Викторовны Ярошенко - помочь вернуться в Россию мужу. Я стала изучать документы, и я видела, что абсолютно неправосудное, неправомерное, незаконное решение было вынесено. Он не совершал преступлений на территории США. Все аргументы, которые были приведены в этом юридическом документе, вызвали не то что сомнения, а просто протест. Так нельзя формировать уголовное дело», - заявила Москалькова.

Тогда Москалькова обратилась к президенту Соединенных Штатов - тогда эту должность занимал Дональд Трамп - с просьбой о помиловании. На просьбу был получен отказ и обещание оказать Ярошенко медицинскую помощь. После этого омбудсмен стала писать во все доступные инстанции. Ключевым моментом в освобождении Ярошенко стало обращение к послу США.

«Человеку, приговоренному к лишению свободы, не дают длительных свиданий. И девять лет Виктория Викторовна писала во все инстанции: дайте посмотреть на мужа, дайте встретиться. Везде отказ. Ключевым, поворотным моментом была встреча с послом США. Он обратился ко мне с просьбой, чтобы я помогла разъяснить ситуацию с Олегом Сенцовым, украинским журналистом, осужденным за терроризм в Крыму. И по мнению всего Запада, Сенцов умирал в состоянии объявленной им голодовки», - рассказала Москалькова.

После этого омбудсмен лично проверила условия содержания Сенцова. Он действительно голодал, но ему оказывалась вся необходимая помощь и он чувствовал себя хорошо. Москалькова показала это послу по видеосвязи, что очень удивило дипломата и убедило его в недостоверности информации с украинской стороны.

«Он спросил: "А чем я могу вам помочь как посол?" И я попросила: "Разрешите Ярошенко повидаться с женой и дочерью". Девять лет человек не видел свою семью. Он пообещал. И действительно, обещание было выполнено... Им предоставили шесть свиданий», - рассказала омбудсмен.

С тех пор Москалькова продолжила бороться за Ярошенко и искать правовой способ его возвращения домой. Выяснилось, что по истечении половины срока имеется возможность перевода заключенного в другую страну для отбывания наказания там.

«Но оставался еще путь обмена. И после встречи Владимира Путина с президентом США появилась надежда - после договоренности о возможных обменах, - что Константин по обмену будет в России. Вся операция держалась в тайне до последнего момента... Много могло быть моментов и со срывом обмена и провокациями», - рассказала Москалькова.

Ранее в российском МИД сообщили об обмене Тревора Рида на Константина Ярошенко. Российского летчика арестовали в Либерии в 2010 году. Его обвинили в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина. Позднее мужчину депортировали в США, а в сентябре 2011 года приговорили к 20 годам тюрьмы. Обмен состоялся в Турции 27 апреля. Спецборт с Ярошенко на борту приземлился сначала в Сочи, а затем россиянин вернулся в Москву.

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