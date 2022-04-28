Надежда на справедливость: как освобождение Ярошенко повлияет на судьбы осужденных за границей россиян

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Спецрейс в московском аэропорту «Внуково». Константин Ярошенко бегом спускается по трапу и крепко обнимает сначала дочь Екатерину, а потом и жену Викторию. Последний раз они виделись четыре года назад еще в США, когда Константин был в американской тюрьме. Эмоций не скрыть. К этой встрече они шли более 10 лет.

«Вот только сейчас, когда я увидел своих жену и дочку, жалко что мама еще не дождалась меня... Только сейчас я понял, что наконец-таки вернулся домой», - признался Ярошенко.

Обмен состоялся в Турции. На взлетно-посадочной полосе аэродрома Константин Ярошенко, почти без вещей, в окружении американских сопровождающих. Через несколько мгновений мимо него проводят Тревора Рида - гражданина США. У него две увесистые сумки. Поднимаясь по трапу самолета, который доставит Ярошенко на родину, российский летчик вытирает слезы.

На борту освобожденного сразу же осматривают медики. На руках и ногах следы от оков. До последней минуты на американской земле с ним обращались как с особо опасным преступником.

Двенадцать лет неизвестности и томительного ожидания. Три прошения о помиловании. В 2010 Ярошенко приговорили к 20 годам тюрьмы.

Рида же готовили к обмену совсем иначе. На кадрах из колонии, где тот отбывал наказание за нападение на полицейских, видно, что на осужденном куртка, похожая на ватник, и ушанка. Перед выходом на КПП говорит, что претензий к администрации не имеет.

Тревора Рида отправили в Турцию из аэропорта «Внуково». Его сопровождают сотрудники спецлужб, но Тревор без наручников. Сумку несет сам.

За все 12 лет Ярошенко виделся с женой всего дважды: в 2011 и 2018. Супруга отправляла просьбы о помиловании всем американским лидерам, находившимся на посту в эти годы: и Обаме, и Трампу, и Байдену. Надеялась на прошлогоднюю Женевскую встречу президента РФ Владимира Путина и действующего главы США Джо Байдена.

В тюрьме Константин Ярошенко неоднократно жаловался на проблемы со здоровьем. На это более 10 лет обращали внимание в аппарате российского омбудсмена:

«Я обращалась к президенту Соединенных Штатов Америки о помиловании... К генеральному прокурору, к директору тюремного ведомства - с тем, чтобы ему оказывали медицинскую помощь, в которой он остро нуждался. Самое главное, что на протяжении более девяти лет он не мог увидеть своих близких», - заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Обмен свершился без малого спустя год после Женевской встречи. Джо Байден выпустил по этому поводу письменное заявление.

«Переговоры, которые позволили нам вернуть Тревора домой, потребовали трудных решений, которые дались мне нелегко. Его благополучное возвращение является свидетельством того, что моя администрация считает приоритетом возвращение домой американцев, задержанных за границей», - обозначил Байден.

Рид - тридцатилетний студент из Техаса. В колонии оказался за нападение на полицейских. Три года назад американец ударил одного из стражей порядка и напал на второго, когда его, нетрезвого, везли в отдел после конфликта на улице с двумя женщинами в Москве. Известно, что Рид служил в морской пехоте, состоял в президентской охране еще при Обаме, а в Россию поехал навестить свою девушку-россиянку. Родители американца рассказали CNN, что им позвонили из госдепартамента, а потом и сам президент.

«Из тюрьмы в Москве они перевезли его в Турцию. Там российский и американский самолеты остановились друг напротив друга, и в них одновременно провели заключенных. Знаете, как это обычно бывает в кино», - описал отец Тревора Рида Джоуи Рид.

Провести обмен удалось в результате длительных переговоров, а в нынешних условиях это было особенно тяжело. Мария Бутина, которая сама отсидела в американской тюрьме по сфабрикованным обвинениям 15 месяцев, считает это большим успехом российской дипломатии.

«Для меня это еще и надежда, что и в отношении и других наших сограждан, в частности, например, Виктора Бута, это удастся осуществить и тоже будет совершен обмен. В том числе и Константина Никулина, который сейчас отбывает пожизненный срок в Литве. Таких случаев, к сожалению, много», - указала депутат Госдумы Мария Бутина.

Предприниматель Виктор Бут в США отбывает 25-летний срок по обвинению в финансировании терроризма. Вину не признает. Еще одного нашего соотечественника, Романа Селезнева, американские спецслужбы схватили на Мальдивах в 2014 году, вывезли в Соединенные Штаты и обвинили в кибермошенничестве. Срок - 27 лет лишения свободы. И еще десятки подобных инцидентов, которые наш МИД называет настоящей охотой на граждан России.

«Главное, что восторжествовала справедливость, пусть и не сразу. Константин Ярошенко вернулся домой к семье. Будем и далее предпринимать максимум усилий, чтобы освободить всех россиян, попавших в жернова карательной американской юстиции, защитить их права», - обозначили в министерстве иностранных дел России.

У дочери Константина Ярошенко, Екатерины, на минувших выходных был День рождения, и освобождение папы - это лучший подарок. Об этом сообщил адвокат летчика Алексей Тарасов.

«Это буквально пасхальное чудо, потому что решение принято в конце прошлой недели. На практике, последнее подобное явление имело место в 2010 году, когда в Соединенных Штатах задержали группу, как американцы говорят, российских агентов, в числе которых была известная Анна Чапман. Тогда тоже был проведен обмен», - указал защитник.

Константина Ярошенко американский суд признал виновным в торговле наркотиками. Россиянин вину не признал. По его словам, никаких грузов не перевозил и занимался только техническим состоянием пассажирских самолетов. Арестовали его в 2010 году в Либерии и доставили в США с нарушениями, даже не уведомив российское консульство.